Tarihi Eğrigöz Kalesi'ne giden köy yolu köstebek yuvasına döndü

Kütahya'nın en eski yerleşim alanlarından olan ve Kont Drakula'nın hapsedildiği rivayet edilen Emet ilçesinin Eğrigöz köyünde bulunan Eğrigöz kalesine ulaşım yolunun köstebek yuvasına dönmüş hali köy halkının tepkisine neden oluyor.

İki seneden bu yana yolun asfaltlanmadığını ileri süren köylüler, ”Eğrigöz köy yolunun 6 kilometrelik bölümü toprak yol şeklinde. İki yıldan bu yana yola asfalt atılmadı. Yolun 2022 yılında da asfalt programına alınmadığı söyleniyor. Köy yolumuzun virajlı ve uçurum olması araçlar için büyük tehlike oluşturuyor. Köyümüzde Kont Drakula'nın hapsedildiği rivayet edilen tarihi kale, bungalow evleri, iki taş kanyonu ve sosyal tesislerin bulunması nedeniyle ziyaretçi eksik olmuyor. Köy yolunun köstebek yuvasına dönmüş hali turizm açısından köyümüz için büyük kayıp. Bu nedenle toprak yola bir an önce asfalt atılmasını bekliyoruz” dediler.