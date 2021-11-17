Tarihi Emet Han'ı restore için İl Özel İdaresi'ne devredildi

Emet Belediyesi'nce kamulaştırılarak ilçe kültür ve tarih mirasına kazandırılan tarihi Emet Hanı'nın tapusunun Kütahya İl Özel İdaresi'ne devredildiği bildirildi.

Emet İlçesinde Babuk Bey Camii ile birlikte Osmanlı Mimarisinin iki eserinden birisi olan, Milli Mücadele yıllarında Emet Milli Müfreze Karargahı olarak hizmet veren, tarihi Emet Hanı, (Zeytinoğlu Hanı) Emet Belediyesince kamulaştırılarak ilçe kültür mirasına kazandırılmıştı.

İl Genel Meclisinin Ekim ayı toplantısında İl Özel İdaresi'ne ait eski Cevizdere okulu arsası ile Emet Hanı'nın başa baş takasını görüşerek onay verilmesinin ardından Emet Belediye Meclisi'nde gerekli çalışmalar tamamlanarak, Emet Han'ının tapusu İl Özel İdaresine devredildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Emet İl Genel Meclisi üyeleri İsmail Elmacı, Halil Mallı ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner tapuda devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından başkanlık makamında bir araya geldiler. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Genel Sekreter Koyak'a tapuyu ve hanın sembolik anahtarını teslim etti.

Emet Han'ı İl Özel İdaresince Kültür Bakanlığı vasıtası ile aslına uygun restore edilerek ilçe kültür ve tarih turizmine açılacak. Cevizdere okulunun bulunduğu arsa ise belediyeye tahsis edilecek.

İlçenin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmayı görevleri arasında gördüklerini ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” Ecdadımızın Milli Mücadele döneminde karargah olarak kullandığı ve hükümet baskını zaferi, Cevizdere zaferi yansıra müfrezemizin komşu ilçelerde göreve gitmek için hazırlandığı hanımız ortak kültür mirasımızdır. Bunu ilçemize kazandırdık. Şimdide İl Özel İdaremize devrini gerçekleştirdik. Han'ımızın İl Özel İdaremizce restoresi gerçekleştirilerek, içerisinde müzeler, yöresel ürünler satış noktaları, otantik dinlenme alanları yapılacak. Gaziemet'imize hayırlı olsun “dedi.

İl Genel Meclisi üyeleri İsmail Elmacı ve Halil Mallı 'da İl Özel İdaresi'ne devredilen Han'ın en kısa sürede restore edilerek turizme açılması için gerekli takip ve çalışmaları yapacaklarını ilettiler.

Başkanlar ve İl Genel Meclisi üyeleri, hanın ilçe kültür ve tarih turizmine kazanımı adına desteklerinden dolayı başta Kütahya Valisi Ali Çelik olmak üzere İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak'a ve mecliste destek veren tüm İl Genel Meclisi Üyelerine teşekkür ettiler.