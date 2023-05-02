Tarihi Emet Han'ında restorasyon çalışmaları başlıyor

Emet İlçesinde Babuk Bey Camii ile birlikte Osmanlı Mimarisinin iki eserinden birisi olan, Milli Mücadele yıllarında Emet Milli müfreze karargahı olarak hizmet veren, tarihi Emet Hanı,(Zeytinoğlu Hanı) Emet Belediyesince kamulaştırılarak, ilçe kültür mirasına kazandırılmıştı. Kamulaştırmanın ardından Emet Belediyesinin Kütahya İl Özel İdaresi ile yaptığı protokolle eski Cevizdere Şehitleri İlkokulunun bulunduğu arsa ile takas metoduyla restoresi için devri gerçekleştirilmişti.

Daha önce yapılan proje çizim ihalesinin yüklenici firma tarafından süresinde teslim edememesi üzerine iptal edilmesinin ardından Emet İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Elmacı ve Halil Mallı müdürlük nezdinde yapılan çalışmalar sonrası 3R ihalesinin yeniden yapılması çalışmalarını hızlandırmışlardı.

“Projenin 3R çalışmaları tamamlandı”

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeleri Mustafa Kutyar Özer, Alper Gürer, Eyüp Cendel Ersoy, Hale Zehra Sekmen ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mehmet Ali Karakaya, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Emet İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı ile birlikte Emet Han'ında röleve proje koruma ekibince incelemeler tamamlanarak proje onaylandı.

Emet Han'ını ilçe kültür mirasına kazandırma adına yapılan çalışma ve kamulaştırmaların ardından İl Özel İdaresine takas yollu devrinin yapıldığını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, gelinen süreçte, 3R projesi onaylanan Han'ın aslına uygun restorasyonunun en kısa sürede başlanmasının beklendiğini ifade etti.

Daha önce ihaleyi alan firmanın gerekli zaman içerisinde projeyi gerçekleştirememesi adına yeniden bir ihale sürecine girildiğini ve yakın takiple 3R ihalesi ile hazırlanan projenin kurulca kontrolle onaylandığını belirten Emet İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı ise, Yerinde yapılan incelemede Restitüsyona esas sıva raspası yapılmasına ve sonradan yapıldığı belirlenen muhdes yapıların kaldırılması kararlaştırıldığını belirterek, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirtti.