Tarihi Kocaseyfullah Camii restore çalışmaları

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde tarihi Kocaseyfullah Cami'nin restore çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Devam eden restore çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yaptığı açıklamada, ''Şaphane ilçemizin ve ilimizin sembollerinden olan, 1490 yılında yapıldığı bilinen Kocaseyfullah Camii bakım ve onarım işleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Caminin aslına uygun tadilat işleri devam etmektedir. Bu eşsiz tarihi Caminin Şaphane ilçemiz ve ilimiz tanıtımı açısından önemini biliyoruz. İçerisinde barındırdığı tarihi dokuya hiç bir zarar verilmeden çalışmalar kısa sürede tamamlanacak ve Camimiz ibadete açılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.