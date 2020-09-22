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Tarihi Kocaseyfullah Camii restore ediliyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde tarihi Kocaseyfullah Cami’nin restore çalışmalarının başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde tarihi Kocaseyfullah Cami'nin restore çalışmalarının başladığı bildirildi.


Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ''İlçemizin sembollerinden olan, 1490 yılında yapıldığı bilinen Kocaseyfullah Camii bakım ve onarım işleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Eryapı inşaat firmasına ihale edilmiş olup, caminin aslına uygun tadilat işleri başlamıştır. Bu eşsiz tarihi caminin ilçemiz tanıtımı açısından önemini biliyoruz. İçerisinde barındırdığı tarihi dokuya hiç bir zarar verilmeden çalışmalar kısa sürede tamamlanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

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