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Tarihi mescit ve su sarnıcının restorasyonu tamamlandı

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan 7 bin yıllık geçmişe sahip Kütahya’da kentin tarihi kimliği ön plana çıkarılarak cazibe merkezi olması için başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan 7 bin yıllık geçmişe sahip Kütahya'da kentin tarihi kimliği ön plana çıkarılarak cazibe merkezi olması için başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor.


Çalışmalar kapsamında tarihi Aşağı Hisar Mescidi ile su sarnıcı tarihi kimliğine kavuşturulacak.


Kütahya'nın en eski mahallerinden olan Maruf Mahallesi'nde 15. yüzyılda inşa edilen Aşağı Hisar Mescidi ile mescidin altında bulunan tarihi su sarnıcında Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları tamamlandı.


Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1 ay eğitim gördüğü rivayet edilen tarihi mescidin siluetini bozan yapılar için kamulaştırma kararı alındı.


Kütahya İl Özel İdaresi tarafından başlatılan kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Aşağı Hisar Mescidinin görünürlüğü artırılarak şehrin yerleşme tarihine uygun düzenleme yapılacak.

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