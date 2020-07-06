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Tarihi Ulu Camii'nde incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya’nın Şaphene ilçesinde 1490 yılında yapılan tarihi Ulu Camii’nde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya'nın Şaphene ilçesinde 1490 yılında yapılan tarihi Ulu Camii'nde incelemelerde bulundu.


Bakan Kurum, Camii Müezzini Ercan Öztürk'ten Caminin tarihi hakkında bilgiler aldı.


Camii Müezzini Ercan Öztürk, Bakan Kurumu yaptığı sunumda, caminin Mimar Sinan´ın kalfalarından Kocaseyfullah tarafından yapıldığı, bu nedenle adının Kocaseyfullah Camii olarak eskiden beri söylenmekte olduğu ve caminin tamamının ahşap ve ahşap oyma süslemesi olduğunu söyledi.


Bakan Kurum, daha sonra Şaphane AK Parti İlçe Teşkilatı ve vatandaşlarla Şaphane Parkında bir araya gelip sohbet edip ilçeden ayrıldı.

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