Tarihte yolculuğa çıkıyorlar

Kütahyalı genç girişimci Mutlu Din, Türkiye'nin dört bir yanından temin ettiği ürünleri ve kitapları açtığı dükkanda meraklıları ile buluşturuyor.

Geçmişi 250 yıl öncesine kadar dayanan taş baskı kitapların, 1940'ların, 1950'lerin, 1960'ların müzik ve film afişlerinin de bulunduğu dükkanda, Cumhuriyet'in ilk döneminde basılmış mizah dergilerini de bulmak mümkün.

"Elimden geldiğince doğru kitabı doğru insanla buluşturmak istiyorum" diyen işletmeci Mutlu Din, "Kütahya'da bir sahaf eksikliğini hissettiğim için böyle bir yer açmak istedim. Eskilere olan merakımdan başlıyor buradaki her şey, eskiye olan merakımın bir birikimi. Aynı zamanda kitaba olan ilgilin sadece yeni kitaplar ile kalmasını istemediğim için neden olmasın diyerek böyle bir yer açmak istedim. Burada en yeniler biziz gelen müşterilerimiz oluyor yani burada eskinin güzelliğini burada anlatmaya yaşatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince de doğru kitabı doğru insanla buluşturmak istiyorum. Sahafın amacı da doğru kitabı doğru insanla buluşturmaktır sahafın amacı. Kar marjı gütmeden müşterilerimizin ihtiyaçlarını burada karşılıyoruz. Burada sadece kitaplar yok. Zaman yolculuğu yaptıracak antika eşyalar da sahafta bulunuyor. En eski kitabım ise 180 yıllık bir Osmanlıca kitabım var. Dönem dönemde daha eski eserler sahafımıza geliyor. Çok değişik bir müşteri kitlemiz var şu an. Genelde öğrenci ağırlıklı çalışıyorum ancak her yaştan gelen ve koleksiyoncu olan müşterilerimiz de var. Şu an tarihçilerin ve araştırmacıların merkezi haline gelmiş durumdadır" diye konuştu.

Plak ve eski film posterlerini de bulmak mümkün

Gelen meraklıların kitapları görünce geçmişinden izleri de bulduğunu söyleyen Mutlu Din, “Dükkana gelen müşterilerim arasında eski kitapların arasından aşk mektupları, takvim yaprakları insanların kendi arasındaki edebiyatını görebiliyorum. İlk başlarda dünya klasikleri denilen basıldığı yıldan itibaren en iyi çevirmenlerinin çevirdiği ürünleri topladım; Sonra Türkiye'nin 1940,1 950 ve 1960'lı yıllarda ünlü yazar ve çevirmenlerin eserlerini topladım, Osmanlıca eserlerim ve orijinal hat sanatlarından oluşan 100,150,250 yıllık tarihi eserlerimiz bulunuyor. Kültürümüzde 1960 kuşağının aradığı Teksas, Zagor gibi çizgi romanlar mevcut. Buraya gelenler sohbet için, araştırma için geliyor. Sadece kitap alanında değil müzikler, eski film posterlerini de bulmak mümkün. En eski olarak ise Hz. Ali'nin Sad adlı 100 sözü olarak bilinen 250 yıllık taş matbaa döneminde basılmış Osmanlıca metin var. 125 yıllık ise Osmanlıca öğreniyorum seti var. Bunların yanı sıra Cumhuriyet'in ilk döneminden çok sayıda ilk baskı orijinal kitaplar ve ürünlerin yanı sıra pul koleksiyonu da mevcut" ifadelerini kullandı.

Çeşitli araştırmalar başta olmak üzere kitap ve antika eşyalar ile vakit geçirmek için sahafa gelen vatandaşlar ise verilen hizmetten oldukça mutlu olduklarını ifade etti.