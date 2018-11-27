Tarım Kredi Kooperatifi market gibi çalışıyor

Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İbrahim Kahraman, çiftçilere akaryakıt, kömür, gübre ve alet ekipmanın yanında kaliteli temel gıda ile temizlik maddeleri ve kişisel bakım ürünlerini uygun fiyatlarla vadeli ve peşin olarak satış yaptıklarını belirtti.

Kahraman, “Çiftçilerimiz satışını yaptığımız yağ, çay, zeytin, bal, pirinç gibi daha birçok gıda maddesini güvenerek ve severek alıyor. Çünkü biz kaliteyi ön planda tutuyoruz. Tarım sektöründe sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilerimiz dönem sonunda Kooperatifimizin alım garantisiyle ürettiği ürününü satma ve pazara ulaştırma noktasında herhangi bir kaygı yaşamıyor” dedi.(MA-EFE)