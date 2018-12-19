Tarım Kredi Yem, hayvan yemi üretiminde 1 milyon tonu aştı

Ş. Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, 2018 yılı içerisinde yem üretim ve satışta 1 milyon ton sınırının aşılarak tarihi bir rekora imza atıldığını ifade etti.

Hasan Fehmi Kinay, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan Tarım Kredi Yem, bünyesindeki 10 fabrikası ile 2018 yılında ‘Karma Hayvan Yemi' üretim ve satışını 1 milyon tonun üzerine çıkardığına vurgu yaparak, “Bu rakam şirketimiz tarihinde ulaştığımız en yüksek seviyedir. Şirket olarak 2018 yılını, gerek fabrikalarımızda yaptığımız revizyonlar gerekse yeni fabrikalar için yaptığımız yatırımlar açısından verimli geçirdiğimiz kanaatindeyim. Zira şubelerimizin kapasite artışı için gerçekleştirdiğimiz revizyon çalışmaları ile yem üretimimizi toplamda 1 Milyon Ton rakamının üzerine çıkarmış bulunmaktayız. Bu noktada üstün gayretlerinden dolayı çalışan ve emeği geçen tüm personelimizi ve ekip arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.

Ş. bünyesinde, 2018 yılında yatırım planlamaları arasında yer alan Şanlıurfa'da yeni bir fabrikanın temelinin atılıp, makine alım sürecine başlandığını söyleyen Kinay, ”Yine Erzurum, Tire ve Ödemiş'te yapacağımız fabrikalar için arsa alımları tamamlanmış, Aksaray ve Kırklareli'nde arsa alım işlemlerine devam edilmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çiftçisinin ucuz ve kaliteli yem ile yem hammaddeleri ihtiyacının karşılanması hedefiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ile Yem Satış Sözleşmesini geçtiğimiz günlerde imzalayarak bir başka ilki de gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şirketimiz bünyesindeki Beylikova'da 40 bin metrekarelik alanda kurulu Süt Fabrikamızda üretim kapasitesi ve toplam kalite artışı amacıyla 4 milyon TL tutarında tevsii yatırımı gerçekleştiriyoruz. İhalesi tamamlanan yatırım neticesinde var olan 130 ton günlük süt işleme kapasitemizi 180 tona çıkararak bölgedeki hayvancılık yapan çiftçilerimizin ürünlerini daha fazla değerlendirme imkanı bulacağız. Bir yandan sürdürdüğümüz AR-GE ve eğitim çalışmaları ile diğer yandan devam eden yatırımların önümüzdeki süreçte tamamlanması ile birlikte hem kapasite hem de kalite anlamında daha güçlü bir şirket olmayı hedefliyoruz. Desteklerinden dolayı Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetimi ve ortaklarına teşekkür eder tüm çiftçi kardeşlerimize kazasız belasız bereketli kazançlar dileriz" diye konuştu.(EFE)