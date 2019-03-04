Tarım Lisesi'nde ''Süs bitkileri kursu''

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde son dönemde dünya pazarında önemli bir pazar edinen ''Süs bitkileri kursu'' açıldı.

Süs bitkisi kullanımının ekonomik gelişmelere bağlı olarak her geçen gün daha da önem kazandığını belirten Tarla ve Bahçe Bitkileri Branşı Öğretmeni Recep Ünal, ''Sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerimizin Türkiye ve dünya pazarında ciddi bir yer edinmeye başlayan ''Süs bitkileri yetiştirme'' kursuna katılımlarına büyük önem veriyoruz. Ekonomik açıdan oldukça önemli bir pazara sahip olan bu sektörde söz sahibi olmasını istediğimiz gönüllü öğrencilerimize, bu mesleği en ince ayrıntılarıyla uygulamalı anlatıyor ve bitkileri yetiştiriyoruz. Kütahya ilimizin tek Tarım Lisesi olarak alanımızda her zaman ilklere imza atmak istiyoruz. Başlayan bu kursumuzu daha da genişletip daha fazla gencimizi bu mesleğe yönlendirme gayesindeyiz. 25 öğrencimizle devam eden bu kursumuzun açılmasında öncülük eden, Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederim'' diye konuştu.