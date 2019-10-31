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Tarım Meslek Lisesi öğrencileri halk oyunları öğreniyor

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Tarım Meslek Lisesi öğrencilerine haftada 2 gün halk oyunları kursu verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Tarım Meslek Lisesi öğrencilerine haftada 2 gün halk oyunları kursu verildiği bildirildi.



Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, ''Tarım Lisesi öğrencilerimize, okul bahçesinde halk oyunları kursu vermeye başladık. Asırlardır var olan yöresel oyunlarımızı öğrencilerimizin öğrenmesi ve öğrendiklerini gelecek nesillere aktararak bu kültürün yok olmasını önlemeleri ana hedefimiz'' ifadelerini kullandı.

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