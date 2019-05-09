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Tarımda solucan gübresi farkı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde organik solucan gübresini domates fidelerinde deneyen emekli fotoğrafçı İlker Kurum, kısa sürede daha fazla etki aldığını dile getirdi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde organik solucan gübresini domates fidelerinde deneyen emekli fotoğrafçı İlker Kurum, kısa sürede daha fazla etki aldığını dile getirdi.


Serada domates yetiştiriciliği yapan İlker Kurum, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine yeni dikimini gerçekleştirdiği domates fidelerinin pek çoğunda deneme amaçlı solucan gübresi kullandığını ifade ederek, "Aradan belli bir süre geçtikten sonra solucan gübresi kullandığım domateslerin diğer domates fidelerine göre daha hızlı büyüme ve gelişme gösterdiğine, ayrıca erken çiçek açtığına şahit oldum. Bunun yanında solucan gübresinin dona karşı bitki ve köklerinde direnç sağladığı biliniyor. Yöremizde bahar aylarında kırağı ve don olayları sık görüldüğünden tarımla uğraşan arkadaşlara tavsiyem; yetiştirdikleri ürünlerde her türlü tarım kültüründe uygulanabilen organik solucan gübresi kullanmaları” dedi.

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