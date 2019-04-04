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Tarla temizliğinde ateş yakmak orman yangınlarına neden oluyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Bakırlı mevkii ve Yeşilçay-Şaphane arasında geçtiğimiz hafta çıkan yangınların tarla temizlenmesi esnasında yakılan ateşler sonucu çıktığı iddiası üzerine Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan açıklamalarda bulundu.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Bakırlı mevkii ve Yeşilçay-Şaphane arasında geçtiğimiz hafta çıkan yangınların tarla temizlenmesi esnasında yakılan ateşler sonucu çıktığı iddiası üzerine Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan açıklamalarda bulundu.


Tarlada temizlik için ateş yakma esnasında toprağın en üst katmanında sıcaklık 50 ile 750 derecelere kadar çıkabiliyor. Bu yüzden organik madde yok olur ve toprak su ve rüzgar erozyonuna açık hale gelir. Aslında yakarak daha çok hastalık ve yabancı ot gelişimi artır. Ayrıca yol kenarlarında görüş mesafesini engelleyerek trafik kazalarına sebep olmaktadır. Ayrıca tarla temizliği için yakılan ve kesinlikle yasak olan yangınlar ormanlarımıza sıçrıyor ve onarımı yıllarca sürecek hasarlara yol açıyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve duyarlı olmaları ricamızdır'' diye konuştu.

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