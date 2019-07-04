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Tarla yangınına sanayi esnafı yangın tüpleri ile müdahale etti

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yol kenarlarındaki otların tutuşması sonucu başlayan yangınıa, vatandaşlar da yangın tüpleri ile müdahale etti.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yol kenarlarındaki otların tutuşması sonucu başlayan yangınıa, vatandaşlar da yangın tüpleri ile müdahale etti.


Domaniç-Tavşanlı karayolu Sanayi Sitesi bölgesinde çıkan yangında yaklaşık bir dönüm buğday tarlası kül olurken, sanayi sitesinde bulunan esnaflar da ellerinde yangın tüpleri ile yangına müdahale etti.


Bir anda yol kenarında başlayan yangın kısa sürede rüzgârın da etkisi ile buğday tarlasına sıçradı. Alev topuna dönen buğday tarlasına, olay yerinde bulunan sanayi esnafı iş yerlerinde bulundurdukları yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. Yangın, Domaniç Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletmeye ait arazöz ile kısa sürede söndürüldü.

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