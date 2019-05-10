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Tartıştığı akrabalarını yaralayan zanlı tutuklandı

Kütahya’nın Emet ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalarıyla tartışan ve aynı aileden 3 kişiyi yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalarıyla tartışan ve aynı aileden 3 kişiyi yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yarış köyünde yaşayan Davut Ö. (71), önceden husumetli olduğu akrabası Mehmet Ö. (65) ile karşılaştıkları yolda tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Davut Ö. üzerindeki tabancayla Mehmet Ö., eşi Hatice Ö. (60) ve oğlu Ahmet Ö.'yü (43) ateş ederek yaralamıştı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Davut Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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