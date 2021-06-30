Kütahya'nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanındaki taş konak evleri hizmete açılıyor.

Kütahya İl Özel İdaresi tarafından destek alınarak Gölcük Yaylası'nda yapımına başlanan 10 Taş konak evinin tamamlandığı ve dağ turizmine kazandırıldığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve Başkan Yardımcıları Fatih Kalay, Ahmet Sönmez yapımı tamamlanan taş konak evlerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Biçer, “1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecinin başlayacak olması ve kısıtlamaların büyük ölçüde kalkmasıyla birlikte, vatandaşlarımızın önemli bir uğrak noktası olacak Gölcük mesire alanımız hazır durumdadır. 10 taş konak evinin tamamlanmasının yanı sıra 5 taş konak evinin yapımı da hızla devam etmektedir. Bölgenin önemli dağ turizmi yerlerinden biri olan Gölcük mesire alanımız krater gölündeki olta balıkçılığı, yürüyüş ve bisiklet yolu, çadır kampı ile karavan alanları, çocuk parkları, hijyenik temizliklerine önem verilen lavabolarla tuvaletleri, mescidi, lokantası ve bin 450 rakımdaki müthiş doğasıyla saklı bir cennet görünümünde. İç ve dış turizme kapılarını açan Gölcük yaylasındaki mesire alanımızda tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı tatil yapabilir” dedi.