Tasarımları ile atık malzemeleri giysi ve aksesuara dönüştürüyor

Kütahya'da bir kadın, 'sıfır atık' parolası ile atık malzemeleri giysi ve aksesuara dönüştürüyor.

Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Selime Pehlivan, çocukluğunda annesinden gördüğü ‘Kırk yamalar' ile başladığı tasarım ve geri dönüşüm serüvenini şimdilerde geliştirdiği teknik ile atık pantolon, kazak, kolye ve aksesuarları kullanarak, kendi tasarımını oluşturuyor.

Beş yıl içinde 2 binin üzerinde ürün oluşturduğunu söyleyen Tasarımcı Selime Pehlivan, “Benim annem eski kumaşlardan kırk yama seccadeler yaparlardı. Bende annemden gördüğüm şekilde evde yıllarca evde ki kullanılmayan malzemelerden ürünler yapmaya başladım. Sonra Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi olduğunu duydum ve daha sonra buraya gelerek sanatımı göstermeye geldim ve 6 senedir burada çalışmalarımı sürdürüyorum. Burada eski atık olarak gördüğümüz eski dantelleri, kotları, kumaşları kırk yama yapıyorum, çanta haline getirerek tamamen sanata dönüştürüyorum. Üretime ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için hiç bir şeyi atmıyorum. Benim kullandığım bütün ürünler kullanılmayan atık malzemeler. Çöpe atılacak malzemeleri sanata döndürüyorum. Çalışmaların arasında duvar süsleri yaptım, aynalar, çantalar, tencere ve cam tabak taşıma keseleri yaptım. Bugüne kadar da yaklaşık bin 500 ile 2 bin ürünü geçmiştir. Ürünlerin tasarım ve yapım süresi 2 ile 3 günü buluyor bazı ürünlerde 1 hafta uğraşıyorum ve bir sanat eseri ortaya çıkartıyorum. Zaman zaman ev hanımları ve meraklılara geliyorlar ve nasıl yapıldığını soruyorlar. Kimileri malzemelerini getiriyor ve buradaki malzemelerle eşleştiriyoruz ve onlarla beraber birlikte sanat çıkartıyoruz, dileyende benim tasarladığım ürünlerden alabiliyorlar" diye konuştu.