Taşımalı eğitim yemeklerine denetim

Kütahya'nın Simav ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşımalı eğitim öğrencilerine verilen yemekler, zamana bağlı kalınmadan kontrol ediliyor. İki yemek şirketi tarafından hazırlanan taşımalı öğrenci yemeklerinin, ev yemeklerini aratmadığı belirtiliyor.

Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yavuz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, belirlenen şartlara ve planlamaya uygun yemek hazırlandığı ve dağıtıldığı görüldü. Yemek listelerinin isteğe bağlı olarak değiştirilebildiği bildirildi.

Yemek firması sahibi Erhan Kaymaz (50), günlük bin kişilik yemek hazırlamaları gerekirken, bin 250 öğrencilik yemek çıkardıklarını ifade etti. Kaymaz, “Okullara köylerden gelen öğrencilere ve mali durumu iyi olmayan öğrencilere ücretsiz yemek veriyoruz” dedi.

Yemek firması yetkilisi Mehmet Kaymaz, hazırlanan yemeklerden alınan numuneleri 72 saat süreyle muhafaza ettiklerini belirtti.

Simav İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Çapar, kendileri tarafından yemeklerin kontrol edildiğini ifade etti. Çapar “ Yemekler geldikten sonra yemeğin kalitesini kontrolünü tamamen yapıp, öğrencilerimize ondan sonra veriyoruz. Öğrencilerimiz ağız tadıyla yemeği yiyebiliyorlar” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz, Yemek firmasında yemeklerin yapışlını gördüklerini, taşıma araçlarına konulmasını denetlediklerini belirtti. Yavuz “ Şu anda öğrencilerin arasında yemeklerin tadına baktık, bu günkü menüde sebzeli tavuk, pilav ve cacık var. Baktığımızda yemeğin güzel olduğunu gördük. Firmaya, okul idarecilere ve görevli öğretmen arkadaşlara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Simav İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Zehra Göktepe, yemek imkanlarını sağlayan devlete teşekkür ettiğini söyledi.

Simav İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hemşirelik son sınıf öğrencisi Ebrar Kuzu “ Bu günkü yemeklerimiz gayet lezzetli. Allah devletimize milletimize zeval vermesin” dedi.

Simav İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ömer Küçükkeleş “Okulumuza yemekler firma tarafından getirildiğinde, oluşturduğumuz komisyon tarafından kontrol edilmektedir. Bizler de nöbetçi öğretmen ve Müdür Yardımcıları olarak, gelen yemeklerin tadına bakarak onay veriyoruz. Bu güne kadar yemeklerimizde hiçbir sorun çıkmamıştır, öğrencilerimiz yemelerini ağız tadıyla yemektedir” ifadelerini kullandı. (MEİ-EFE)