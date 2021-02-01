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Taşkın koruma kanallarının temizliği tamamlandı

Kütahya’nın Altıntaş ve Emet ilçelerinde, taşkın koruma kanallarının temizlenmesi çalışmalarının yapılan program kapsamında tamamlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ve Emet ilçelerinde, taşkın koruma kanallarının temizlenmesi çalışmalarının yapılan program kapsamında tamamlandığı bildirildi.


DSİ Kütahya Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, '' Sorumluluk sahasında bulunan Altıntaş İlçesi Zafertepe Çalköy merkezinde bulunan taşkın koruma kanalları, 2020 yılı makinalı çalışma programız dahilinde temizlenerek olası taşkın riski azaltılmıştır. Ayrıca Emet İlçesi Subak ve Konuş köyleri drenaj kanalları temizlenmiştir'' ifadeleri kullanıldı.

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