"Tatil dönemleri, iletişim ve birlikteliğin daha da güçlenmesi için çok iyi bir fırsattır"

Başyiğit, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonu nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere mutlu ve huzurlu bir yaz tatili geçirmeleri temennisinde bulunan Başyiğit, "Sevgili öğrenciler; 2018-2019 eğitim-öğretim yılı boyunca göstermiş olduğunuz gayret ve çalışmaların karşılığı olan karne heyecanınıza yürekten katılıyor, ben de sizlerle birlikte aynı heyecanı yaşıyorum. Sizlerin başarısı, ülkemiz ve milletimiz için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Geleceğimiz adına sizlere olan güvenimiz tamdır. Sizleri, öğretmenlerimizin öncülüğünde soran, sorgulayan, okuyan, araştıran, düşünen, eleştirel değerlendirmelerde bulunan, teknolojiyi bilinçli şekilde kullanan, planlı ve düzenli çalışan, üreten, sorumluluğunun bilincinde, insan haklarına saygılı, meselelere çağdaş yaklaşımlarla çözüm bulabilen, insani ve ahlaki değerlere tam anlamıyla sahip, yenilikçi bireyler olarak yetişiyor görmek bizleri her zaman sevindiriyor, gururlandırıyor.Bugün emeğinizin karşılığı olan karnelerinizi aldınız. Çalışmak ve hayata ümitle bakmak, insanın en büyük sermayelerindendir. Bu sermayeye sahip olduğunuzu ve başarı yolunda bunu en iyi şekilde kullanacağınızı, istediğiniz zaman büyük işler başarabileceğinizi biliyorum. Çalışmalarını güzel bir karne ile taçlandıran öğrencilerimizi yürekten kutluyor, başarılarının hayatları boyunca devamını diliyoruum" dedi.

"Sizin başarınız milletimizin, ülkemizin başarısı olacaktır"

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Müdür Hasan Başyiğit, "Değerli öğretmen arkadaşlarım; Eğitim, zihin ruh ve şahsiyet inşasıdır. Bir meslek sahibi olmaktan öte çok ciddi bir sorumluluktur. İlham veren, yön ve istikamet kazandıran, güçlü bir kavrayışa sahip eğitimciler milletin kaderinde etkin rol oynayacaktır. Ülkemizi güçlü yarınlara taşıyacak yeni nesillerimizin yetişmesinde en büyük güç şüphesiz sizlersiniz. Nesillerimizi yetiştirmek için özveriyle yürüttüğünüz tüm çalışmalarınızı ve azminizi takdir ediyor, gayretlerinizi yürekten destekliyorum. Onlara iyi insan olmayı, ihtiyacı olana el uzatmayı benimseten; sanatı, sporu, araştırmayı, kitapları sevdiren kıymetli öğretmenlerim sizin başarınız milletimizin, ülkemizin başarısı olacaktır.Eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için gösterdiğiniz tüm gayretler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Evlatlarınızla kaliteli zamanlar geçirin"

Velilere de seslenen Başyiğit, "Değerli velilerimiz; Eğitim ailesi olarak bir öğretim yılının daha sonuna geldik. Evlatlarımızın başarılı bir öğrenci olabilmesi kadar iyi ve nitelikli bir insan olarak yetişmesi de hepimiz için son derece önemlidir. Unutmayınız ki, karne notları çocuğunuzun her yönüyle değerlendirmesi değil, yıl boyunca derslerinde gösterdiği performansın bir değerlendirmesidir. Evlatlarımızın sene boyu gösterdiği performansta sizlerin de payı oldukça yüksektir. Tatil dönemleri aile içi iletişimi ve birlikteliği kuvvetlendirmek için bir fırsattır. Kendi ayakları üzerinde durabilen, özgüvenli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan en önemli unsurda aile içi etkili iletişim ve koşulsuz sevgidir. Birlikte geçireceğiniz kaliteli zamanlar ve çocuklarınıza göstereceğiniz ilgi ve alaka neticesinde onları yeni eğitim öğretim yılına hazırlamış olacaksınız.Hep birlikte çocuklarımıza kazandıracağımız milli ve manevi değerlerin olumlu çıktısını güçlü bir Türkiye olarak alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.