Tatilciler doğa, spor ve termal suların olduğu otelleri tercih ediyor

Kütahya'nın Emet ilçesinin şifalı suları, kaliteli hizmet ve pandemi dönemindeki tedbirlerle birleşerek vatandaşlara güzel bir ara tatil fırsatı sunuyor.

2020-2021 eğitim ve öğretim dönemini kapsayan ara tatil döneminde öğrenciler, ilk ara tatile 16-20 Kasım tarihlerinde çıkacak. Hafta sonu ile birleştirilince 9 gün tatil yapacak öğrencilerin termal su ile stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmelerini isteyen aileler, mevsim itibarıyla en fazla termal tesislere ilgi gösteriyor. Bu dönemde aileler oldukça bilinçli hareket edip ''Güvenli Turizm Sertifikalı'' tesisleri tercih ediyor.

Otele gelen tatilciler, ''Sonbahar güzellikleri, spor alanları ve yürüyüş yolları oldukça güzel, Ayrıca yemek ve şifalı sıcak suları bizlerin huzurlu bir ortamda tatil yapmasını sağlıyor'' dedi.

Karaderili Şirketler Grubunun işlettiği 250 yatak kapasiteli, 97 bin metrekare doğa içerisindeki Kütahya Emet Termal Resort ve Spa İşletme Müdürü Ramazan Sezer, ara tatilinden dolayı doluluk oranlarının yüzde 70 seviyesini yakaladıklarını dile getirdi.

Müdür Sezer, "Bu haftaki rezervasyonlar ile ara tatili 75 seviyelerinde. Geçtiğimiz yıl ara tatil dönemini yüzde yüz kapasite ile geçirmiştik. Bu yıl da ara tatil sebebi ile rezervasyon talepleri çok fazla ama tüm sosyal donatılar ve hamam, sauna, havuzlar, terapi odaları, restoranda sosyal mesafe dikkate alındığı için ve güvenli turizm kapsamındaki önlemler gereği misafirlerimizin güvenli ve sağlıklı tatil yapabilmesi için doluluk oranını yüzde 75 seviyesinde koruyoruz. Sürecin başından bu yana otelimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Güvenli turizm sertifakası ile hizmet verdiğimiz otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilirler. HES kodu ile giriş yapan misafirlerimiz ayrıca karekod sistemiyle otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilirler'' dedi.

Sezer, ‘'Emet ilçemizin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir şekilde dokuz gün geçirmek isteyen ailelerimiz için tüm sosyal donatılarımız ile hazır bir şekilde ağırlamak için beklemekteyiz. Lokasyon ve 4 farklı termal su, büyük şehirlerin stresinden uzakta, yüz bin metrekare doğa ile iç içe organik ürünlerden oluşan Osmanlı mutfağı ağırlıklı restaurantlarımız ve yosun havuzumuza gelen yoğun talep bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.