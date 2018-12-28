Tavşanlı 1. Amatör'de kura heyecanı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör Küme'de fikstür heyecanı yaşandı. Tavşanlı ve Balıköy 2. Amatör Küme takımları için fikstür çekimi gerçekleşti.

Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Aynalı Kahve'de yapılan fikstür çekimine Tavşanlı kulüpleri yoğun ilgi gösterdi.

Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz ve yönetiminden Ali Okçu, Celalettin Altay, futbol il temsilcisi Nuri Ercura, toplantı da yer aldı. Yapılan konuşmalarda Fair-Play vurgusu yapıldı. Toplantıda karşılaşmalar boyunca sakatsız, kazasız ve kavgasız bir lig temennisinde bulunuldu. Ayrıca Karakova tesislerinin yapım aşamasında olmasından dolayı tek sahanın ihtiyaçları karşılamadığı bu nedenle yetkililerle görüşülerek sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiği Tavşanlı kulüpleri yöneticilerince dile getirildi. Konuşmaların ardından fikstür çekimine geçildi.

Kulüp temsilcilerinin kendi çektiği fikstüre göre:

A Grubu;

1- Göbel Gençlikspor

2- Tunçbilek Belediyespor

3- Balıköy Gençyurduspor

4- Yaylacıkspor

5- Dereboyu Yağmurluspor

B Grubu;

1- Çobanköyspor

2- Başköyspor

3- Tavşanlı 3 Eylülspor

4- Güzelyurtspor

5 - Dağçeşmespor

2-3 Şubat 2019 tarihinde başlaması planlanan müsabakalarda Gruplarını 1. bitiren takımlar direkt 1. Kümeye çıkacak, grubunu 2. ve 3. bitiren 4 takım arasında tek devreli lig usulü Play - Off müsabakalarına göre oynanan müsabakalar sonunda birinci olan takım 1. Amatör Kümeye yükselecek. (Tİ - EFE)