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Tavşanlı 2. Amatör'de kuralar çekildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör Küme'de fikstür heyecanı yaşandı. Tavşanlı 2. Amatör Küme takımları için fikstür çekimi gerçekleşti.


Tavşanlı İlçesi Çukurköy Mahallesi, Çukurköyspor kulübünde yapılan fikstür çekimine Tavşanlı kulüpleri yoğun ilgi gösterdi.


Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz, Başkan Yardımcısı Celalettin Altay, futbol il temsilcisi Nuri Ercura ve Lisans Sorumlusu Yılmaz Yaman toplantıda yer aldı.


Yapılan konuşmalarda Fair-Play vurgusu yapıldı. Toplantıda karşılaşmalar boyunca sakatsız, kazasız ve kavgasız bir lig temennisinde bulunuldu. Konuşmaların ardından fikstür çekimine geçildi.

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