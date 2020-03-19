Tavşanlı 2 tır dolusu un ile mağdurların yanında

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Suriye'ye 2 tır dolusu un yardımı yapıldı.

İdlib'e Yardım Kampanyası'nda Tavşanlı'dan 2 tır dolusu çuvallarla un İdlib'e gönderildi.

Kızılay Tavşanlı Şubesi ve Tavşanlı Muhtarlar Derneğinin organize ettiği kampanya ile un yardım tırları dualar eşliğinde Suriye'ye gönderildi.

Korona virüsüne karşı direnmek için, medeni Avrupalı marketleri yağmalarken, Anadolu kasabalarındaki insanlar ellerindeki unları Suriye'de savaş mağduru İdlib'li kardeşlerine paylaşmak üzere vermeyi seçti.

Kütahya Tavşanlı Kızılay Derneği ile Tavşanlı Köy ve Mahalle Muhtarları derneği birlikte yürüttükleri yardım kampanyası ile Savaş mağduru Suriye İdlib şehrinde yaşayan kardeşlerine bir lokma ekmek gönderebilmek için un yardımı kampanyası başlattı. Kısa bir sürede yardım talepleri karşısında 2 kamyon unu tedarik etmeyi başaran dernekler, 18 Mart Çarşamba günü Tavşanlı Cumhuriyet Meydanından araçlar İdlib'e gitmek üzere yola çıktı.

Kızılay Tavşanlı Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu idlib'e gönderilen gıda yardımı ile ilgili, " Kızılay Tavşanlı Şubesi olarak ve Tavşanlı Muhtarlar Derneği olarak İdlib için, malum İdlib'de ağır bir dram yaşanıyor. Bizler de Tavşanlı Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği ile birlikte çok ciddi bir çalışma içerisine girdik. Muhtarlarımıza ve tüm bağış yapan halkımıza teşekkür ederiz." dedi.

Tavşanlı Muhtarlar Derneği Başkanı Yakup Özbey yapılan yardımı Tavşanlı Kızılay Derneğinin organize ettiğini, savaş mağduru İdlibli kardeşlerimizin yiyecek ihtiyacı olduğunu duyduklarında Tavşanlı mahalle ve Köyleri olarak nasıl destek olabileceklerini düşündüklerini, ihtiyacın un gönderme yönlü kendilerine iletildiğini duyduklarında hemen bölgelerinde muhtarlar olarak un toplamaya başladıklarını söyledi. Özbey, kısa bir süre içinde araçları insanların ihtiyacı olan un ile doldurmayı başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Günümüz medeni dünyasının Korona virüsü karşısında marketleri yağma ederek kendi aç kalma korkusu içinde şaşkınlığa uğradığını söyleyen Başkan Özbey, köy ve mahallelerimizde yaşayan değerli Anadolu insanının kadirşinas, yardımsever ve komşusuna kendi yediğinden ikram etme edebi ile hareket etmekle üzerine düşen insanlık görevini yapmanın huzur ve mutluluğunu birlikte yaşattıklarını dile getirdi.