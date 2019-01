Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden 'poşet kullanmıyoruz' etkinliği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi, gelecek nesillere temiz ve güzel bir ortam bırakmak için "Poşet Kullanmıyoruz" sloganı ile etkinlik düzenledi.

Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi başlatmış olduğu ‘İleri Dönüşüm' projesi kapsamında öğrenci velileri ile birlikte file ve bez çantalar üretti.

Bu etkinlik kapsamında öğretmen ve öğrenciler semt pazarında dolaşarak hem yapmış oldukları projenin amacını anlattılar hem de yanlarında götürdükleri filelerden hediye ettiler.

Yapılan etkinlik hakkında pazar yerinde konuşan Okul öğretmenlerinden Gamze Telçeken, "Naylon poşetler nehirlerimizi , doğamızı, havamızı kirletiyor. Naylon poşetleri hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Manavda, pazarda, markette, kitap ve kıyafet taşımada ve birçok yerde ellerimizde. Naylon poşetler petrol türevi olan polietilenden üretilir. Ortalama 12 dakika kullanılan naylon poşetlerin sadece yüzde 1'i geri dönüştürülüyor, yüzde 99'u doğada kalıyor. Dünyada her sene 500 milyar naylon torba tüketiliyor. Yine her yıl en az 13 milyon ton plastik denizlere atılıyor. Güneşin ve diğer şartların etkisiyle plastik atıkların çoğu parçalanıyor. Fakat doğaya karışmıyor. Mikroskobik plastik parçaları besin zincirine, dolayısıyla tabaklarımıza kadar sızıp bizde dahil neredeyse tüm türleri zehirliyor. Kanser vakalarının en büyük sorunlarından bir tanesi bu naylon poşetler. Çok ucuza mal edilen bu poşetler kimyasalların sebep olmasıyla ciddi etkilere sahip! Naylon poşetlerin doğadan tamamen kaybolması için 400 yıl, karadan tamamen kaybolması için 800 yıla kadar zaman geçiyor. Doğaya atılan naylon poşetler hayvanların ölümüne sebep oluyor. Plastik maddesinin bu kadar kontrolsüz kullanımına ‘dur' denmelidir. Artık bizim ülkemizde de kamuoyu bilinçlendirilmeli ve kamuoyu hareketi artmalıdır. Plastik poşetlerin ve naylon poşetlerin kullanımı en aza indirilmelidir. Yaşam alanlarımızı beraber paylaşıyoruz. Sorunlarımızı hep beraber konuşup çözümler bulmalıyız. Daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için sürdürülebilir çözümler bulmalıyız. Naylon poşetleri kullanmaktan vazgeçmeliyiz. Naylon olmayan, geri dönüşümü olan file ve bez çantalar kullanmalıyız. Merkezimiz öğretmenleri, öğrencileri ve velileri doğa için geri dönüştürüp adım atmak istiyoruz. Alışverişlerimizde poşetler yerine file ve bez çantalarımızı kullanıyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte poşet kullanmanın doğaya verdiği zararı kamuoyuna anlatıp kendi ürettiğimiz çantalarımızı dağıtıp, doğanın korunmasına dikkat çekmek istiyoruz." diyerek bilgiler aktardı.

Öğrenciler daha sonr ellerinde yazılı afişlerle pazar yerinde dolaşarak yaptıkları filelerde hediye ettiler.