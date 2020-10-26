Tavşanlı Aliköy'de yangın

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Aliköy'de Engin Yılmaz'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu 112'ye bildirmeleri üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.