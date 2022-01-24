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Tavşanlı Arifler köyünde yangın

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Arifler köyündeki yangında bir minibüs ve garajı küle dönerken, samanlık da kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Arifler köyündeki yangında bir minibüs ve garajı küle dönerken, samanlık da kullanılamaz hale geldi.


Arifler köyünden Veli Karadaş'a ait bir minibüste yangın çıktı. Minibüsün yanması sonrasında, garaj ve yanında bulunan samanlıkta alevlerin sıçraması ile küle döndü.


İlk anda araç sahibi ile köylüler kovalarla kar ve suları taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.


İtfaiye ekiplerinin de uzun uğraşları ile söndürülen yangında, bir araç ve garajı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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