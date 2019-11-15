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Tavşanlı Bağlıkspor şampiyonluk öncesi birliktelik toplantısı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi 1.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 1. Amatör Küme'de mücadele eden Bağlıkspor yönetim ve futbolcuları şampiyonluk öncesi birliktelik yemeğinde biraraya geldi.Tavşanlı 1. Amatör Kümede şampiyonluğa oynayan Bağlıkspor bir düğün salonunda akşam yemeğinde bir araya geldi.


Kulüp Başkanı Halil Çağlar'ın organizesinde bir araya gelen Bağlık Mahalle Muhtarı Ali Ataş, Antrenör Celalettin Altay, yöneticiler ve futbolcular katıldı.Yenilen yemeğin ardından birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.


Futbolcular ve Bağlıkspor Kulüp yönetimi yemekli toplantının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

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