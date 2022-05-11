İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tavşanlı Balıköy bölgesinde çiftçiler bilgilendirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çiftçilere bilgilendirmeler yapıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çiftçilere bilgilendirmeler yapıldı.


Balıköy ve çevre köylerinde havaların ısınması ile hububat ekili alanlarda zararlılara karşı fenolojik gözlem ve süne surveyi Tavşanlı ilçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapıldı.


Ayrıca aynı bölgede tarlalarda pH analizi yapılarak toprak incelemelerinde bulunuldu. Üreticilere sebze fideleri dikimi ve bunun ayrıntıları hakkında bilgiler verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.