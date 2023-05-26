İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı Başköyspor'a genç başkan adayı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör küme takımlarından Başköyspor Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirilecek.


Başköyspor Olağan Genel Kurul toplantısı 4 Haziran Pazar günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Celalettin Altay'ın yeniden aday olmayacağı öğrenilirken, 16. Başköyspor Olağan Genel Kurulunda şimdilik tek başkan adayının Yasin Gülseren olduğu bilgisi edinildi. Futbol hayatına Başköyspor alt yapısında başlayan ve halen A takımda futbol hayatına devam eden 23 yaşındaki Yasin Gülseren'in takıma yeni katkılar sunacağı spor kamuoyunca düşünülüyor.

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