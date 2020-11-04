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Tavşanlı çiftçisi, destekler konusunda bilgilendirildi

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Örtüaltı Kayıt Sisteminde kayıtlı çiftçilere yönelik olarak verilen destekler konusunda çiftçiler bilgilendirildi.


Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında Tavşanlı'da yaklaşık 2 dekar alanda örtüaltı ürün yetiştiriciliği yapan Bahtiyar Toptaş'a ait seralarda, Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Örtüaltı Kayıt Sisteminde kayıtlı çiftçilere yönelik olarak verilen desteklerden, Mazot-Gübre, İyi Tarım Uygulamları, Tarımsal Danışmanlık, Tarsim, DİTAP, Örtüaltı Bambus Arı Kullanım Desteği ve Örtüaltı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Desteği hakkında bilgi verildi. Ayrıca ekipler tarafından yetiştirilen ürünlere ait fenolojik gözlemler yapıldı.

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