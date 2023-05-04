Tavşanlı çiftçisine “leblebilik” nohut tohumu desteği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi ile 51 çiftçiye 4 ton yüzde 50 hibeli nohut tohumu dağıtıldı. Proje çerçevesinde Tavşanlı ilçesi ve köylerinde 320 dekar araziye nohut ekilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının (TAKEP) projesi çerçevesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan programla Tavşanlılı 51 çiftçiye sertifikalı tohum dağıtıldı. Yüzde 50'si bakanlık tarafından karşılanacak tohumların diğer yarısını çiftçi ödeyecek. Son yıllarda azalan nohut üretiminin arttırılması ve çiftçinin kazançlı bir dönem geçirmesi hedeflenirken bu üretim Tavşanlılı leblebicileride rahatlatacağı düşünülüyor.

Gerçekleştirilen nohut tohumu dağıtımı programında Tavşanlı ilçe tarım müdürü Hüdayi Efe çiftçilere bilgilendirmelerde bulunurken Kaymakam Hayrettin Baskın ve Belediye Başkanı Mustafa Güler ve Ziraat Odası başkanı İsmail Akpınar hayırlı olması temennilerinde bulundular. Çiftçiler de yapılan desteklerden memnuniyet duyduklarını ifade ederlerken tek sıkıntılarının tarlalarına giren domuzlar olduğunu yetkililere bildirdiler.

Hibeli nohut dağıtımı programına Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Mustafa Güler, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüdayi Efe, Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, basın mensupları, il genel meclisi üyeleri Mustafa Altınbay, Recep Şaban Toy, Mehmet Çetin, muhtarlar ve daire amirleri katıldı.