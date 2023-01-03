Tavşanlı Çukurköyspor'da sürpriz transfer

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Süper Amatör Ligde mücadele eden Moymulspor'un deneyimli futbolcusu ve aynı zamanda kaptanı Muhsin Özçiğdem 1. Amatör Küme takımlarından Çukurköyspor ile anlaştı. Çukurköyspor yönetiminin uzun uğraşları sonucu Yeşilbeyazlı formayı giyen deneyimli futbolcu, "Yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Takımımın şampiyonluğu için ter dökeceğim" dedi.

Çukurköyspor Başkanı Onur Çetin, "Tecrübeli futbolcu Muhsin kardeşimizi yuvasına, ait olduğu takıma geri kazandırdığımız için yönetim olarak çok mutluyuz. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisiyiz ve şampiyon olabilmek için Çukurköy halkı adına elimizden gelenin daha iyisini yapacağız. Bundan sonra da nokta atışı transferlerimiz devam edecek" diye konuştu.