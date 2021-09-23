Tavşanlı eğitimine hibe desteği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, eğitimciler AB Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Tavşanlı, Öğretmenleriyle Kendin Yap Atölyelerine Hazırlanıyor”.

Katılımcı bilgilendirme toplantısı Tavşanlı Ahmet Uluçay BİLSEM toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya yurt dışında kurs faaliyetlerine katılacak 30 öğretmen katıldı. Proje koordinatörü Hakan Aygün tarafından 2 saat süren toplantıda proje amaçları, katılımcı sorumlulukları ve yurt dışına çıkmadan önce yapılması gereken işler hakkında bilgiler verildi.

Zafer Kalkınma Ajansı Hibe Desteği Alındı

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa proje ile ilgili olarak, "Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Birimi tarafından, Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılında çıktığı Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) teklif çağrısından 571 bin 938TL'lik hibe kazandık. Projemizin olmazsa olmazı 30 gönüllü öğretmenimizin eğitimleri devam ederken, süreç içinde 21.yy becerileri olarak kabul edilen soft skills de (yumuşak becerilerin) kazanılması ihtiyacı ortaya çıktı. YENEP Atölyelerinde 6 - 14 yaş grubu çocuklarımıza verilecek eğitimin niteliğini artıracağı düşünülen eğitimleri planladık. Eğitimler; İngiltere, Litvanya, Avusturya, Macaristan ve İspanya'da 1'er hafta sürecektir. Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Tavşanlı, Öğretmenleriyle Kendin Yap Atölyelerine Hazırlanıyor!” adlı proje 12 ay sürecektir." dedi.

Kütahya'da Tek Proje

2020 yılında Kütahya ilinde kabul edilen tek KA101 projesi olan çalışmaların faaliyetlerinin gerçekleşmesi için 54 bin 810 € bütçe kullanılacağı belirtilirken, son haliyle 2 projeden Tavşanlı ilçesine yaklaşık 1.2 milyon TL girdi sağlanacağı da aktarıldı.