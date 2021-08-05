Tavşanlı Filiz Kooperatifi Genel Kurulu gerçekleşti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Şehir içi ve Şehir Taşımacılık Filiz Kooperatifi Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Tek aday olarak kurula katılan Mehmet Küçük ve yönetimi yeniden Filiz Kooperatifi Başkanlığına seçildi. Başkan Küçük yaptığı teşekkür konuşmasında, "Beni yeniden bu göreve layık gören siz değerli üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik ve beraberlik içinde yeni dönemde de kooperatifimizin gelişimi için daha fazla gayret içinde olacağız.Yapılan ihalelerde kooperatif olarak daha fazla yer alarak siz üyelerimizin gelirini artırmak için çalışacağız.Bu seçimin kooperatifimize ve Tavşanlımıza hayırlı olmasını diliyorum ” dedi.

Genel Kurul sonrası Başkan Küçük ve yönetimi, tebrikleri kabul etti.