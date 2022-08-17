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Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği yeni yönetimini belirledi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Galatasaraylılar Derneği, yeni yönetimi yapılan olağan kongre ile yeniden oluştu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Galatasaraylılar Derneği, yeni yönetimi yapılan olağan kongre ile yeniden oluştu.


Galatasaraylılar Derneği binasında gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Kürşat Öztaş güven tazeledi.


Kongreye katılan üyelerin oylarını alan Kürşat Öztaş, başkanlığa seçildi.


Başkan Öztaş, kongre sonrası yaptığı konuşmada, kendisi ve yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarına destek veren tüm üyelere teşekkür etti. Kürşat Öztaş Başkanlığında, oluşan yönetim ve görev dağılımı şu şekilde oldu.


Mustafa Soyaslan (Başkan Yardımcısı), Himmet Özer (Muhasip), Murat Er (Sekreter), Nazif Kılıç (Veznedar), Selçuk Yörük (Asil Üye), Emre Öztürk (Asil Üye).


Denetim Kurulu Asil üyeler; Mehmet Akın, Mustafa Şentürk, Ahmet Ercüment Ünsal

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