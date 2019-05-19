Tavşanlı gençliği bayramını coşkuyla kutladı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü kapsamında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen program renkli gösterilere sahne oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl ilk kez yenilenen Ada Stadında gerçekleştirildi. Gençlerin heyecanına vatandaşlarda ortak oldu. Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından çelenk sunulması ile başladı. Ardından ilçe Kaymakamı Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Mustafa Güler, törene katılan gençler ile vatandaşların bayramını kutladı.

Tören halk oyunları gösterileri, şiirler, atletizm yarışmaları, tekvando ve kick boks gösterileri, rahvan binicilik gösterisi, okçuluk gösterisi ve bisiklet turuyla devam ederken yıl içerisinde sportif yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törenler sonrası gençlerin bir kısmı yöre ses sanatçılarının davul ve zurna eşliğinde seslendirdiği eserlerle Ada mesire alanında eğlendi.