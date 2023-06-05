Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi'nin Yıl Sonu Sergisi açıldı

Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi’nin geleneksel yıl sonu sergi açılışı Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akar ve protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.
Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi'nin geleneksel yıl sonu sergi açılışı Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akar ve protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akar, Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, daire müdürleri, okul müdürleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılışta kursiyerlere katılım ve kurs bitirme belgeleri verildi.
Geleneksel yıl sonu sergisinde kursiyerlerin 1 yıl boyunca ürettikleri el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı. Moymul mahallesindeki Halk Eğitim Merkez binası nakış, çini, süs ve giyim eşyalarıyla süslendi.
Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, açılış kurdelesini keserken kurslara katılan kursiyerlerin son derece başarılı ürünler ortaya koyduklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kursiyerlere açılış sonunda katılım belgeleri verildi.