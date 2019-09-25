Tavşanlı İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk görevine başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk oldu.

Geçtiğimiz günlerde İlçe Özel İdare Müdürü Necati Derin'in Kütahya İl Özel İdare Emlak Müdürlüğü'ne atanmasını ardından Tavşanlı ilçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk getirildi.

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"16 Kasım 1978 yılında Kütahya'nın Emet ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Günlüce'de, lise eğitimi Tavşanlı'da tamamladı. Dumlupınar Üniversitesi Harita ve Maden Ölçme bölümünü bitirdi. 1999 yılında yapılan Devlet Memurluğu sınavı ile 24 Temmuz 2000 tarihinde Tavşanlı-Aliköy Belediyesinde Fen Memuru olarak göreve başladı. 2006 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Ön lisans programını bitirerek 2007-2008 yıllarında askerlik görevi tamamladı. 2011 yılında Kamu Yönetimi Lisans programını tamamlayarak 2012 yılında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosuna atandı. 6360 Sayılı Kanun kapsamında Aliköy Belediyesinin Tüzel kişiliği sona ermesi sonucu Valilik Makamının 9 Mayıs 2014 tarih ve 4048 sayılı onayı ile Altıntaş İlçe Özel İdare Müdürlüğü kadrosuna atandı. Daha sonra 23 Ağustos 2019 tarih ve 9069 sayılı Valilik onayı ile Tavşanlı İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atandı."