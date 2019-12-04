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Tavşanlı ilçesine mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı vatandaşı sevindirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı vatandaşı sevindirdi.İlçe merkezinde kar yağışında, vatandaşların birçoğu şemsiyesini alarak sokağa çıktı ve karın tadını çıkarttı. Bazı esnaflar iş yerlerinin önünü kardan temizlerken bazıları da fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Güllerin üzerine yağan kar güzel kar manzaraları oluşturdu.Tavşanlı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan mevsimin ilk karı gün boyu devam etti.

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