Tavşanlı Karate Okulu 2023 yılına 18 kupa ile girdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde karateciler kupalara doymuyor.

Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü, 2023 yılına 18 kupa ile girdi. 15 Ocak 2023 Tarihinde Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde düzenlenen Bursa İller Arası Minik ve Yıldız Karate Ligi Final Etabına 24 sporcu ile katılan sporculardan, 5'i altın toplamda 15 madalya kazandılar.

Tavşanlı Karate Okulu Başantrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı; " 4 Etaptan oluşan bu ligde toplamda 28 farklı sporcumuzla 15 farklı kategoride yarıştık ve 16 altın, 20 ikincilik ve 27 üçüncülük madalyası kazandık. Ligde kendi kategorilerinde ilk 4'te yer alan 18 sporcumuz kupa ile ödüllendirildi. 6. Yılına yeni girdiğimiz 2023 yılına kadar yalnızca ülke çapında değil uluslar arası çapta da başarılarımızı sürdürüyoruz. 2022 Yılında 3 sporcumuz milli takımda yer aldı. Bu yıl ise 5 sporcumuz daha milli takımda yarışmayı garantiledi. Bu yıl Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olmasından dolayı hedefimiz her kategoride milli takıma sporcu vermek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir." dedi.