Tavşanlı Kaymakam Baskın gazetecileri ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Hayrettin Baskın ilçedeki gazetecileri ziyaret ederek, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın yapmış olduğu ziyaret ile şu mesajı verdi: “10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutlamaktayız. Görsel, işitsel ve yazılı basın; halkın bilgilendirilmesi, toplumsal farkındalığın artması sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Basının meselelere yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edecektir."