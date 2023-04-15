Tavşanlı kızılçam ormanlarında sıklık bakım çalışmaları

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ormanlarda planlı ve amaca yönelik olarak silvikültürel işlemleri sürdürerek, ormanların bakımlı olmasını sağlıyor.

Konuyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Zamanında, gereğince ve yeterince yapılan teknik müdahalelerin meşcerelerin büyüme üzerine etkisi büyük. Bu nedenle sahalarda yapılan bakım çalışmaları, ormanların gelişimine etki sağlıyor. Bu çerçevede Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Alabarda Orman İşletme Şefliği 235 nolu kızılçam tabi tensil sahasında sıklık bakım çalışmalarına başlandı. Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Serdar Aksu ve Alabarda Orman İşletme Şefi Eda Aktaşlı tarafından Kışlademirli Kooperatifi üyelerine sıklık bakım çalışmaları öncesi eğitim verildi ve uygulamanın nasıl yapılacağı aktarıldı. 66.1 hektar sahada yapılacak bakım çalışmaları ile geleceğin değer taşıyıcı bireylerinin daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için, yer, ışık ve hava temin edilmesi hedefleniyor” ifadelerine yer verildi.