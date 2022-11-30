Tavşanlı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin bütçesi 40 milyon TL

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Tavşanlı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 yılı Kasım ayı Birlik Meclisi Toplantısı, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakam Hayrettin Baskın, Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında, ilçede bütün köylerin ihtiyaçları doğrultusunda Birlik Encümeni, İl Genel Meclisi, il, ilçe Özel İdaresi ve muhtarlarla uyumlu bir çalışma sürdürüldüğünü söyledi.

Toplantıda Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 yılı çalışma programı ve 2023 yılı teklif bütçesi ile izleyen 2024-2025 yılları gelir- gider bütçeleri görüşüldü. Bütçe hakkında meclise bilgi veren Birlik Müdürü Ali Ertürk, 2023 yılı tahmini bütçesinin 40 milyon olarak hazırlandığını belirtti. Muhtarların talep, dilek ve temennilerinin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi.