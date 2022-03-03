Tavşanlı Marangozlar Başkanı Çağlar, güven tazeledi

Kütaha'nın Tavşanlı ilçesinde Tavşanlı Marangozlar, Yapı Ustaları, Kereste, Büz ve Tuğla İmalatçıları Odası Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Ahmet Çağlar ve yönetimi oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden seçildi.

Tavşanlı Ticaret Odası Konferans Salonu'nda yapılan Genel Kurul da, mevcut Başkan Ahmet Çağlar ve Ercan Gökdemir iki liste halinde yarıştılar. Genel Kurulda toplam 126 oy kullanıldı. Bu oylardan mevcut Başkan Ahmet Çağlar 68, Ercan Gökdemir 57'sini alırken bir oy da geçersiz sayıldı.

Genel kurulda mevcut yönetimin faaliyetleri ve bütçeleri oylamaya sunuldu. Geçmiş dönem ve gelecek dönem gelir gider hesapları okunarak ibra edildi. Genel Kurul da oy kullanma işleminin ardından sandık açılarak oy sayımına geçildi.

Üçüncü dönem yeniden başkan seçilen Ahmet Çağlar, “Beni yeniden başkanlığa seçtiğiniz,bu göreve tekrar layık gördüğünüz için teşekkür ederim.Yönetim olarak geçmiş dönemde olduğu gibi hatta daha da fazla alakadar olarak sorunlarınızı kendi sorunlarımız olarak çözüme kavuşturmak için elimden gelenin fazlasını yapacağımı siz değerli üyelerimize belirtmek isterim” dedi.