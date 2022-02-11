Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi il birincisi oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Liseler arası düzenlemesiz gençler geleneksel halk oyunları' dalında il birincisi oldu.

Kütahya finallerine gitmeye hak kazanan Halk oyunları ekibi Kütahya Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda yapılan okullar arası halk oyunları yarışmasında şampiyon oldu.

Okul Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, il birincisi olan öğrencileri ve çalıştırıcılarını tebrik etti. Küçükkağnıcı, "Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin Mesleki ve akademik başarılarının yanında sportif ve sosyal alanlarının da desteklenmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Okulumuz öğrencilerinden oluşan Halk Oyunları ekibimiz Düzenlemesiz gençler geleneksel dalda Kütahya birincisi olarak bölge yarışlarına gitmeye hak kazanmıştır. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitimin aralıksız devam etmesi için büyük çabalar harcayan okulumuz personeli, veli ve öğrencileri sosyal ve kültürel çalışmalarını da büyük bir titizlik ile devam ettirmektedir. Bu çalışmaların ödülü olarak da ekibimiz İl birinciliğine layık görülmüştür. Çalışmalarda büyük emekleri olan okulumuz Öğretmeni Mustafa Çelik'e, Tavşanlı Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğreticisi Deniz Uçar'a, ekipte bulunan öğrencilerimize, bizlere her zaman destek olan iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederiz " dedi.