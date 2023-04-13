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Tavşanlı Milli Egemenlik Okulu öğrencilerinden gıda yardımı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri Ramazan kolileri oluşturdu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Milli Egemenlik İlkokulu öğrencileri Ramazan kolileri oluşturdu.


Milli Egemenlik İlkokulu Değerler Eğitimi Kulübünün düzenlemiş olduğu organizasyon sayesinde öğrenciler aileleri ile ramazan kolileri oluşturdu. Sıvı yağ, mercimek, nohut, fasulye, pirinç, bulgur, makarna, salça, çay, şeker, hurma ve et ürünlerinden oluşturulan ramazan kolileri gönüllü öğretmenler tarafından mahalle sakinlerine ulaştırıldı.


Okul Müdürü İsmail Uslu, Değerler Eğitimi Kulübü öğrencilerine ve kulüp rehber öğretmeni Seval Karakartal Bişğin'e, yapmış oldukları toplum hizmeti çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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