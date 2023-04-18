İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı Mimarlar Odası'ndan iftar birlikteliği

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde geçtiğimiz ay Tavşanlı Mimarlar Odası Başkanı olan Mustafa Gökçe ve yönetim kurulu üyeleri düzenlediği iftar programı ile birlikteliği kaynaştırdı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçtiğimiz ay Tavşanlı Mimarlar Odası Başkanı olan Mustafa Gökçe ve yönetim kurulu üyeleri düzenlediği iftar programı ile birlikteliği kaynaştırdı.


Yusuf Izgara'da iftar programı gerçekleştiren Tavşanlı Mimarlar Odası Başkanı Başkanı Mustafa Gökçe, Sekreter Melike Gürsoy Öz, Sayman Oğuzhan Kerim Öğüt, Üye Mehmet Şirin ve İsmail Çelikten, davetlerine icabet eden ve bu birlikteliğin oluşmasına katkı sağlayan tüm oda üyelerine ve ailelerine teşekkür ettiler.

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