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Tavşanlı Mülayim Tepe'de 'Dede-torun' etkinliği

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dede ve torunları, oyunlar oynamak için bir araya geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dede ve torunları, oyunlar oynamak için bir araya geldi.


Tavşanlı Milli Egemenlik İlkokulu tarafından unutulmaya yüz tutmuş oyunlardan, dokuz kiremit oyunu öğrencilere tanıtıldı.


Milli Egemenlik İlkokulu Müdürü İsmail Uslu , "Milli Egemenlik İlkokulu müdürlüğü olarak unutulmuş oyunlarımızı hatırlamak , öğrencilerimizin bireysel oyunlar yerine grup oyunları oynamalarını ve hareket etmelerini sağlamak amacıyla Mülayim Tepe Parkında, Dokuz Kiremit Oyunu etkinliği düzenledik. Unutulmaya yüz tutmuş bu oyunumuzu ilgi çekici kılmak ve geçmişten günümüze bilgi aktarımı sağlamak amacıyla, etkinliğimize dedelerimizi de davet ettik. Bizleri kırmayıp davetimize icap eden velilerimize teşekkür ederiz" dedi.

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